Luís Marques Mendes. Será a vitória do MPLA o "canto do cisne"?

No seu espaço de comentário no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes fala sobre as eleições em Angola e diz que "há dois vencedores", porque a UNITA poderá perder, mas ganhou Luanda e mobilizou os jovens. Será a provável vitória do MPLA uma espécie de "canto do cisne"? O comentador deixa a questão e argumenta: "com um país dividido ao meio, com uma crispação política significativa e economicamente degradado", será difícil voltar a ganhar as eleições daqui a 5 anos. O programa foi emitido a 28 de agosto na SIC