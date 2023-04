Impunidade e promiscuidade na TAP

A Comissão de Inquérito parlamentar aos atos de gestão na TAP desde 2020 está a mostrar aos portugueses um clima de impunidade e mesmo de promiscuidade entre a política partidária e a administração das grandes empresas na esfera do Estado. Desde a acusação direta da ainda presidente executiva sobre demasiadas interferências políticas da tutela, até à revelação do facto de o Governo ter pedido explicações à administração da TAP sobre o processo de saída de Alexandra Reis, e o mesmo Governo, através do Secretário de Estado das Infraestruturas, ter participado na elaboração das respostas. Estaremos perante um único caso de uma empresa gerida por interesses políticos e partidários, ou está a vista a regra de promiscuidade entre política e grande negócios de Estado?