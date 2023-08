Pretérito Imperfeito

Os Descobrimentos à luz do século XXI: SIC Notícias lança podcast narrativo sobre a expansão marítima portuguesa e as polémicas à sua volta

As façanhas da expansão marítima portuguesa ganharam uma nova dimensão e são, em pleno século XXI, motivo de acesas discussões. Portugal, aventureiro oceânico, terá para sempre de conviver com Portugal, pioneiro no negócio do tráfico humano transatlântico. A política de reparações, marcada por pedidos de perdão, desculpas póstumas e a devolução de obras culturais, assim como o museu eternamente adiado sobre a expansão e o que falta contar a Portugal sobre tantos símbolos coloniais são a essência dos quatro episódios de ‘Pretérito Imperfeito’, um podcast sobre os Descobrimentos à luz do século XXI. Estreia a 7 de agosto em todas as plataformas online