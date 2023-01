36 perguntas?! Bastava uma (pergunte-nos qual)

A máxima latina “dura lex, sed lex” não foi criada a pensar na lei das incompatibilidades. Era mais eficaz uma proibição de sobremesa durante três anos. Em Espinho, a passagem de testemunho entre mandatos autárquicos foi um sucesso; mesmo entre presidentes de cores políticas diferentes. No Brasil, foi o que se viu: como a experiência de assalta ao Capitólio tinha corrido bem os bolsonaristas acharam por bem repeti-la. E o léxico político português dispõe agora de uma nova palavra: “vetting”. Mas em vez do questionário de 36 perguntas, talvez bastasse só uma. Quem ouvir esta emissão ficará a saber qual.

