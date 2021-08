"À Nossa": SIC Notícias estreia série sobre qualidade alimentar

A SIC Notícias estreia no próximo sábado, dia 21 de agosto, uma série de 10 episódios sobre a cadeia alimentar.

Apresentada por Martim Cabral, "À Nossa" é uma viagem entre o campo e a mesa, para encontrar as respostas que os consumidores mais querem saber sobre a origem, os preços e a qualidade dos produtos.

Quando vamos às compras preocupamo-nos com o preço e a qualidade dos produtos. Quando almoçamos em casa ou vamos jantar fora, apreciamos a companhia, o ambiente e o culto de uma boa refeição. E, nestes tempos de pandemia e de aquecimento global descontrolado, preocupamo-nos também – e cada vez mais - com as questões da saúde, do ambiente e da sustentabilidade.

No talho, na banca do peixe ou na secção dos produtos biológicos, fazemos as melhores escolhas e tiramos o maior prazer dos alimentos se tivermos a melhor informação sobre a origem, a cadeia de produção, a composição e a certificação dos produtos.

Ao longo de 10 semanas, Martim Cabral, percorre o ciclo de produção, de distribuição e da confeção dos alimentos.

A equipa do "À Nossa" entra nas empresas e na vida dos profissionais ligados à cadeia alimentar: agricultores, veterinários, engenheiros agrónomos, técnicos e responsáveis pelo controlo de qualidade, análises laboratoriais, nutricionistas.

AS PERGUNTAS DOS CONSUMIDORES

Martim Cabral percorre as etapas da cadeia alimentar para encontrar as respostas às perguntas que todos os consumidores fazem quando vão às compras, quando preparam o jantar ou quando se questionam sobre a origem dos produtos, sobre o bem-estar animal, sobre os problemas ambientais e sobre a composição dos alimentos.

Como se fixam os preços, como se garante a qualidade e a certificação, como sabemos a verdadeira origem dos produtos;

Como são selecionados os solos, utilizados os fertilizantes e os pesticidas, garantidas as questões da responsabilidade social e ambiental;

Como produzir com qualidade, de forma sustentada, em quantidade e a preços acessíveis;

As diferenças, da produção ao consumo, dos produtos da agricultura intensiva e da agricultura biológica;

Afinal, de onde vêm, como são produzidos e como é assegurada a qualidade dos produtos que temos no frigorífico, na dispensa ou na garrafeira.

“À Nossa” pretende dar resposta a perguntas cada vez mais importantes na economia, na estratégia das empresas e na saúde e bem-estar dos consumidores.

A nova série da SIC Notícias tem estreia marcada para sábado, dia 21 de agosto, às 16:30, com repetição domingo às 11:30 e quinta-feira às 9:40.