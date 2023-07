"Ao Km" em Aljustrel: de balão pela barragem do Roxo até às minas

A vila de Aljustrel tem vida a mais de 400 metros de profundidade e à superfície, para completar as perspetivas, propomos no início do percurso uma pequena viagem de balão.

Depois seguimos para as minas de Aljustrel. Situam-se na faixa piritosa ibérica, entre o sul do baixo Alentejo e Andaluzia, uma das zonas mais ricas de minérios metálicos do mundo. O trilho à volta da mina é considerado o maior percurso mineiro urbano do país, são 12 quilómetros que atravessam a mina antiga.

Do Alentejo para o mundo, é extraído cobre, chumbo e zinco dando emprego a mais de mil pessoas. O parque industrial é um local único para sentir a dinâmica de Aljustrel.