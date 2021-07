Vêm aí os prémios do Imobiliário Expresso/SIC Notícias. Como está o sector em ano de aplicação da “bazuca”?

Eric Van Leuven, presidente da Associação de Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária (ACAI), Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros e Paulo Caiado, Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), foram os convidados da primeira sessão de um ciclo de conversas organizadas no âmbito da terceira edição dos Prémios do Imobiliário, criados pela SIC Notícias e jornal Expresso.

Numa análise do impacto da pandemia no sector imobiliário, revelam que a procura por habitação tem-se mantido, os preços não caíram, mas os custos da construção aumentaram. A covid-19 veio acelerar tendências ao nível do comércio e tudo indica que nos escritórios se caminhe para um modelo híbrido, que misture trabalho em casa e na empresa.

Para estes três oradores e membros do júri dos Prémios do Imobiliário, iniciativas com esta divulgam o que de melhor se faz nesta área e promovem e premeiam projetos que podem ser exemplos para investidores. São por isso, um "reconhecimento" que estimula a competitividade.