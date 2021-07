“Ausência de risco ou ausência de dignidade” é o artigo de Opinião do psicólogo clínico e forense, Mauro Paulino, que dá o mote para mais um Ao Vivo na Redação da SIC e do Expresso.

Na conversa participam também Miguel Oliveira Rodrigues, chefe da PSP do comando distrital de Lisboa, e Rui Gustavo, jornalista do Expresso. A moderação é da jornalista do Expresso Paula Santos.