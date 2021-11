Júdice ao ataque: "Rio está na fronteira da loucura"

José Miguel Júdice, na rubrica "As Causas" desta segunda-feira, questiona as intenções de Rui Rio e acusa o líder do PSD de estar "na fronteira da loucura", acreditando que a intenção do presidente do partido é coligar-se com o PS.

"Se calhar está na fronteira da loucura, porque isto é tudo mentira e o país percebe. Em vez de atacar António Costa e o PS pela entrevista do dia anterior, vai atacar Paulo Rangel", aponta.

O comentador refere, igualmente, que o presidente do PSD "vai ter finalmente a grande hipótese da vida dele de fazer coligação com o Partido Socialista para o tornar mais moderado".