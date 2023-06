Boa Cama Boa Mesa

Mergulhar numa piscina de água salgada com o rio Tejo aos pés

A piscina infinita do SUD Pool Lounge já reabriu. A novidade deste ano é que está cheia de água salgada. O ambiente de luxo, o pôr do sol e as vistas sobre a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei são outras atrações.