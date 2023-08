Boa Cama Boa Mesa

Boa Cama Boa Mesa (continua) em Viana do Castelo

Neste episódio de Boa Cama Boa Mesa, Martim Cabral mostra a relação da cidade com o mar: dos tempos da pesca e da salga do bacalhau até agora, em que Viana se apresenta como o principal centro do surf do país.