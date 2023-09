Gosta de polvo? Tem nove dias para provar as melhores receitas em Odemira

Considerada uma das zonas costeiras melhor preservadas da Europa, a faixa litoral do concelho de Odemira destaca-se pelas praias águas cristalinas, a par dos contornos rochosos. Totalmente integrados no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, são cerca de 55 km de litoral, onde é possível encontrar, tanto praias com areais extensos, como outras encaixadas entre as falésias, muitas das quais selvagens. É também nesta zona costeira que se encontram ainda em operação quatro portinhos de pesca tradicional: Portinho do Canal, que se localiza a norte de Vila Nova de Milfontes; Lapa das Pombas, a sul de Almograve; Entrada da Barca, na Freguesia de Zambujeira do Mar, e Azenha do Mar, na freguesia de São Teotónio. Entre as espécies capturadas de forma artesanal e sustentável, marcantes na gastronomia da região, está o polvo. Anunciado no concelho de Odemira como “o melhor polvo do mundo”, é base de diverso receituário e razão para um festival anual.

Como exemplos, o conhecido restaurante Tasca do Celso, em Vila Nova de Milfontes (Tel. 968175726) vai ter na ementa “Tempura de polvo com arroz do mesmo”, “Cataplana de polvo”, “Polvo à Lagareiro”, “Rãnita no tacho” e “Salada de polvo”. Já no restaurante Porto das Barcas (Tel. 283997160), a ementa contempla “Polvo panado com risotto negro” e “Polvo na frigideira com batata-doce”. Na Zambujeira do Mar, o Costa Alentejana (Tel. 969434870) leva à mesa “Polvo frito com linguiça de porco preto”, “Polvinho frito com migas de batata-doce”, “Espetada de polvo com camarão tigre”, “Polvo grelhado”. “Feijoada de polvo da costa com camarão”, “Ensopado de polvo”, “Arroz de polvo com camarão” e “Cataplana de polvo da costa com batata-doce”. Em Almograve, conte com “Arroz de polvo” e “Polvo à Lagareiro”, no restaurante Sabores e Mar (Tel. 965798504). Na sede do concelho, em Odemira, no restaurante O Tarr­o (Tel. 917586209) vai poder provar “Salada de polvo”, “Arroz de polvo”, “Polvo à Lagareiro”, “Massada de polvo” e “Feijoada de polvo”.