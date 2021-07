Deve ter cuidado com os contadores de eletricidade inteligentes?

Dentro de dois anos todos os contadores de eletricidade em Portugal vão ser inteligentes. Os novos equipamentos prometem enviar as contagens automaticamente e acabar com as estimativas. Mas há consumidores que têm algumas queixas depois da alteração. O Contas-Poupança explica-lhe se há razões para preocupação e como ainda pode poupar algumas dezenas de euros por ano.

