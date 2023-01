A Euribor continua a subir e as prestações do crédito à habitação também. Muitas famílias estão a ser surpreendidas com aumentos mensais de 100, 200 euros ou mais. Uma lei aprovada em novembro do ano passado obriga todos os bancos a contactar os clientes de risco a partir desta semana para baixar a prestação. O Contas-poupança explica-lhe o que deve fazer se for contactado.