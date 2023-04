O que fazer para receber 360 euros até ao fim do ano?

A vida das famílias não está nada fácil. Está tudo mais caro e as famílias com rendimentos mais baixos estão a ser as mais afetadas pelo aumento da inflação. Para além de outros apoios que já estão em vigor, a partir de Abril, um milhão e 70 mil famílias vão passar a receber 30 euros por mês até Dezembro, ou seja, 360 euros até ao fim do ano. O Contas-Poupança explica como.

Quem são estas famílias?

Para além dos beneficiários referidos, também tem direito quem recebe pensão social de velhice e pensão social de invalidez. Este é um apoio para quem tem rendimentos mesmo muito baixos.

O pagamento vai ser feito de três em três meses e o valor correspondente a janeiro, fevereiro e março começa a ser pago a 20 de abril. Os pagamentos seguintes serão de mais 90 euros em junho, depois mais 90 em agosto e por último mais 90 euros em novembro.

O apoio é por família e não por pessoa, aliás como aconteceu em 2022 com os apoios extraordinários que foram dados aos mesmos agregados.