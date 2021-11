Aurélio Gomes modera o debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marques Lopes e Daniel Oliveira. A gestão da pandemia com números crescentes num tempo pré-eleitoral e o futuro do governo regional dos Açores, dependente de um voto do Chega, foram os temas em destaque no Eixo do Mal desta semana.

Para ouvir o podcast do Eixo do Mal, clique aqui