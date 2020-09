O frente-a-frente desta noite, entre Donald Trump e Joe Biden, foi o primeiro de três que opõe os candidatos na corrida à Casa Branca.

Para Ricardo Costa, este debate foi “o pior bilhete postal do que são as democracias liberais” e ambos os candidatos estiveram mal, Trump porque manteve o seu “estilo habitual” e Biden porque foi “muito fraco”, sobretudo no arranque.