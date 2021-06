"Essencial": a polémica sobre o crescimento das plantações de abacateiros no Algarve

Hoje no JN

O crescimento das plantações de abacateiros no Algarve tem sido motivo de contestação por causa da água que consomem, numa região em que a escassez deste recurso há muito se conhece.

No "Essencial" desta quinta-feira, no Jornal da Noite, conheça as razões da polémica em torno de um fruto que movimenta milhões de euros em todo o mundo.

É "Essencial" perceber o que têm feito as entidades responsáveis pelo ambiente e pela agricultura para assegurar que uma cultura que traz um alto rendimento para a região do Algarve, não traga também uma fatura alta para as gerações futuras.

Uma reportagem para ver esta quinta-feira no Jornal da Noite.