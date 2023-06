Quem está a beneficiar com os aumentos nos preços dos alimentos?

As famílias portuguesas continuam a sentir dificuldades em suportar os custos com a alimentação. Ao fim de mês e meio de IVA zero em alimentos essenciais, o INE conclui que a medida está a contribuir para a recente descida da inflação. Mas os consumidores pouco sentiram a mudança.

Os números do último estudo da Deco revelam que 44% das pessoas admitem dificuldades em pagar a alimentação e os consumidores têm muitas dúvidas sobre as principais razões que levaram a todos os aumentos (nos bens essenciais e não só).

É “Essencial” perceber até que ponto as subidas dos preços dos produtos alimentares se justificam. Quem está a beneficiar destes valores e qual o resultado das medidas do Governo para ajudar as famílias.