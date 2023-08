Exame Informática

Os melhores gadgets para ler e ver séries nas férias

No programa de hoje mostramos-lhes os gadgets ideiais para ler - Kindle - e ver séries - Xiamoi Pad 6 - durante as férias de verão. Fique a saber também como usar a Inteligência Artificial, através do Google Fotos, para melhorar as suas fotos.