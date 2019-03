"Finalmente percebemos que o juiz Neto de Moura tem sentimentos, quem lia aqueles acórdãos sentia uma pessoa fria"

Joana Amaral Dias acusa o advogado do juiz Neto de Moura de incentivar a violência doméstica, ao defender o magistrado. Na véspera do tema voltar à manchete do Expresso, a polémica esteve em discussão no Expresso da Meia Noite, que contou também com a humorista Joana Marques, Manuel Soares, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e Ricardo Serrano Vieira, o advogado do juiz Neto de Moura.