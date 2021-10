Ângela Silva e Ricardo Costa moderam a conversa sobre o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e a crise política atual com Carla Castro (membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal), João Soares (militante do Partido Socialista), Miguel Pinto Luz (ex-candidato à liderança do PSD) e Nuno Ramos de Almeida (jornalista).

Para ouvir o podcast do Expresso da Meia-Noite, clique aqui.