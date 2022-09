Bernardo Ferrão, da SIC, e Ângela Silva, do Expresso, moderam o debate sobre a guerra na Ucrânia com Bruno Soares Gonçalves, presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, Catarina Castro, comentadora da SIC e analista de mercados, Bruno Cardodo Reis, comentador da SIC e sub-diretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e Alexandre Guerreiro, comentador da SIC e especialista em segurança.