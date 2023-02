Expresso da Meia-Noite: o altar-palco, os milhões, os desenhos que não são projetos e os passa-culpas. Qual será o futuro da obra?

Faz sentido construir um altar-palco tão caro? Quão caro? A obra fica para sempre ou é provisória? E como podem as Câmaras municipais justificar estes custos perante uma das maiores crises de habitaçao de sempre nas cidades? O assunto do momento, em discussão no Expresso da Meia-Noite, com Ana Sá Lopes, jornalista, Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Joana Mortágua, deputada do BE, e José Ribeiro e Castro, político, advogado e ex-líder do CDS.