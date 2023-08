Faróis de Portugal

Sines, o farol a que uma família chama casa

Durante décadas, os faróis foram lugares cheios de vida, que albergavam famílias. A vida de faroleiro obrigava a correr o país com a casa atrás, mas hoje é raro. No entanto, a SIC encontrou uma família com três filhos a viver no Farol de Sines.