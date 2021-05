A loja do Futuro está sempre a olhar para o cliente

É da Sonae, do Continente, e é materialização da investigação da portuguesa Sensei. É também a primeira loja europeia completamente sem caixas.

Para isso o cliente tem que estar registado no sistema Continente Pay, identificar-se com o telemóvel à entrada e depois só tem que escolher o que quer. Poucos minutos depois de sair já terá a fatura no telemóvel e os produtos já estão pagos, claro.

É um concorrente da Amazon Go, uma iniciativa semelhante do gigante das compras online, e é também um laboratório, não só para optimizar a experiência dos clientes mas também a gestão das lojas do futuro.