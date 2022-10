As pequenas empresas com grandes ideas da IFA em Berlim no Futuro Hoje

Capacetes inovadores e muita preocupação com a mobilidade, mas também novas formas para usar tecnologia com décadas como a indução que usamos nos fogões. Muitas destas empresas vão desaparecer, ou porque não vingam ou porque são compradas por grandes multinacionais que produzem ou matam as suas inovações. Outras, uma minoria, vingam e crescem a partir de uma boa ideia bem gerida. É a parte mais divertida das feiras, aquela a que dedicamos a segunda edição do Futuro Hoje sobre a IFA.