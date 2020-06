Theodoro Fonseca falou com Nakajima e pediu-lhe para ter paciência 

Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense, antigo clube do jogador, diz que a situação de Nakajima é delicada e explicou o porquê, negando que os problemas com o FC Porto e Sérgio Conceição tenham a ver com falta de pagamentos.

Numa entrevista ao Jogo Aberto, da SIC Notícias, Theodoro Fonseca confessou que falou com Nakajima e que lhe disse que "não é assim tão fácil" voltar de um dia para o outro, devido aos procedimentos necessários por causa da pandemia.

O japonês Nakajima recusou-se a regressar aos treinos no FC Porto, após a paragem do campeonato, devido a problemas familiares decorrentes da pandemia do novo coronavírus.