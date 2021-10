As peculiaridades da Esquerda e os planos de Costa para a conquista da maioria

No Linhas Vermelhas desta quarta-feira, Pedro Delgado Alves considera peculiar o chumbo do Orçamento do Estado e que o Presidente da República geriu mal a situação política, já Miguel Morgado afirma que o objetivo do PS é esvaziar os votos da Esquerda e obter maioria absoluta.

O socialista começa por referir que considera "peculiar que Orçamentos passados tenham sido até aprovados" pelos partidos de Esquerda, enquanto o agora proposta, tenha sido chumbado, mesmo com medidas que considera mais próximas de um possível consenso com o Bloco de Esquerda e o PCP.

Já relativamente à ação de Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Delgado Alves considera que o Presidente da República deveria ter começado, apenas esta quarta-feira, a trabalhar no futuro político em Portugal, com as reuniões com as diferentes forças partidárias, e não antes da votação do Orçamento do Estado.

Miguel Morgado, por seu lado, começa por referir que António Costa "teve um futuro político porque a Geringonça o criou", mas diz que agora o primeiro-ministro pretende ir a eleições com o objetivo de esvaziar os votos à sua Esquerda, com o claro objetivo de garantir a maioria absoluta.

O social-democrata refere também que foi Rui Rio quem aprovou o calendário interno do PSD, mas que agora o desmente porque "sabe que vai perder as eleições internas" para Paulo Rangel.