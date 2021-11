Adolfo Mesquita Nunes despede-se do CDS, Mariana Mortágua da Geringonça

Num "Linhas Vermelhas" marcado, inevitavelmente, pelo comentário de Adolfo Mesquita Nunes à sua saída do CDS-PP, Mariana Mortágua reconhece o papel dos centristas, contudo, condena as decisões do partido, ao mesmo tempo que também deixa acusações ao Governo e a António Costa.

O ex-membro do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes, começa por explicar, em declarações exclusivas à SIC Notícias, a sua saída do partido, acusando o CDS-PP de "desistir de ter uma vida institucional própria" e de ter "visão afunilada", defendendo que os nomes que saíram do partido podem, legitimamente, "pensar que [estavam] a mais".

Já a bloquista Mariana Mortágua acusa António Costa de querer provocar a crise política atual, o PS não de não apresentar medidas estruturantes para os problemas do país e a Direita de não ser uma solução, não deixando de esquecer o papel importante do CDS-PP na vida política portuguesa.