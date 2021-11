COP26 e Eutanásia: os temas quentes do Linhas Vermelhas

Mariana Mortágua considera impossível que se cumpra o acordo de Paris e Adolfo Mesquita Nunes alerta para a urgência de reforçar a rede de cuidados paliativos antes de se falar a legalização da eutanásia.

A Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, em Glasgow, na Escócia, marcou o debate, com o discurso de Barack Obama no centro da discussão a criticar a atuação da China e da Rússia.

Relativamente às alterações climáticas, Mariana Mortágua considera impossível que se cumpra o acordo de Paris.

Em discussão esteve, igualmente, a aprovação do diploma da eutanásia no parlamento com 138 votos a favor, mas com os votos contra de PCP, CDS e Chega, estando agora pendente de promulgação, veto ou envio para o Tribunal Constitucional por parte de Marcelo Rebelo de Sousa.

Contudo, Adolfo Mesquita Nunes alerta para a urgência de reforçar a rede de cuidados paliativos antes de se falar a legalização da eutanásia.