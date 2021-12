Demissão de Cabrita, combate à pandemia e portugueses nos Pandora Papers

Mariana Mortágua e Afolfo Mesquita Nunes debatem a demissão do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, as medidas de combate à pandemia de covid-19, nomeadamente, as relacionadas com os voos oriundos de África, e o envolvimento de portugueses no escândalo dos Pandora Papers.

O primeiro assunto em discussão pela bloquista e pelo ex-centrista é a demissão do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Relacionado com a pandemia, Mariana Mortágua e Adolfo Mesquita Nunes debatem a proibição de viagens a África e a evolução das políticas de combate à covid-19.

Por fim, os Pandora Papers são igualmente abordados, em especial, os casos do grupo Cofina e do Observador, com vários portugueses donos de jornais na lista dos alegados offshores.