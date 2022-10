No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o comentador Luís Marques Mendes analisa a morte de Adriano Moreira, a inflação e o custa de vida, as contas dos reformados, o crédito à habitação, o acordo para o gasoduto ibérico, a austeridade e o balanço da liderança de Luís Montenegro no PSD.