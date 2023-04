No habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes analisou as acusações de assédio a Boaventura de Sousa Santos, o IVA Zero no cabaz alimentar, a carga fiscal recorde em Portugal, a entrevista de Luís Montenegro e o esclarecimento sobre o Chega, a crise política e a visita de Lula da Silva a Portugal.

