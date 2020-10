No programa desta semana, José Gomes Ferreira convidou: António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; Susana Coroado, presidente da Associação Transparência e Integridade; Henrique Neto, empresário, e Joaquim Ventura Leite, economista.

VEJA OUTROS PROGRAMAS NA ÍNTEGRA NA PÁGINA DO NEGÓCIOS DA SEMANA