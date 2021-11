Data "razoável", Rio "a ir à luta", Rodrigues dos Santos com "confissão de derrota" e COP26 insuficiente

O comentador comenta o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, a data das eleições legislativas, a atual situação no PSD e no CDS-PP e a COP26, realizada em Glasgow, na Escócia.

Francisco Louçã considera a data das eleições legislativas "razoável", os argumentos do Presidente da República "sólidos" e prevê um crescimento da Iniciativa Liberal e do Chega, ao mesmo tempo que defende que "não há um problema de governação mas, sim, um problema político".

Sobre Rui Rio, entende que este assume que "vai à luta" com a possível antecipação do Congresso do PSD, vê Francisco Rodrigues dos Santos com uma "fragilidade extrema" e uma "confissão de derrota" e aponta como objetivo do CDS-PP conseguir "eleger um deputado".

Alerta, também para a insuficiência das medidas decididas na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e para os efeitos das alterações climáticas no planeta.

Francisco Louçã comenta, igualmente, a nova estratégia adotada por Mark Zuckerberg para o grupo antes denominado de "Facebook", em tom bastante crítico.

O comentador da SIC Notícias recomenda sete obras literárias para a semana, de autores nacionais e estrangeiros.

Por fim, no "Momento Zen", apresenta uma comparação entre agosto de 2020 e outubro de 2021, relacionado com a possibilidade de crise política.