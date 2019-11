Como avalia a exibição da seleção nacional?

Portugal venceu a Lituânia por 6-0 e está mais perto de se apurar para o campeonato da Europa. Se vencer o jogo do próximo domingo no Luxemburgo, a seleção garante a presença na fase final do Euro 2020. A exibição da equipa no jogo de ontem e as expectativas para o próximo jogo estiveram em destaque no Opinião Pública que contou com a análise do comentador da SIC Luís Cristóvão.