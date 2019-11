O julgamento do ataque a Alcochete e a violência no desporto

Depois das agressões em Maio de 2018 na academia do Sporting, que desfecho espera para este julgamento? Deve ou não ser repensado o apoio dos clubes às claques? E qual deve ser o papel dos dirigentes desportivos para combater o clima de agressividade e violência no futebol? Em estúdio, estiveram o advogado António Raposo Subtil, e Miguel Nery, psicólogo clínico e investigador em bullying no desporto.