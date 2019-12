O que espera da Cimeira do Clima de Madrid?

Começou hoje, em Madrid, a Cimeira da ONU sobre as alterações climáticas. 50 líderes mundias, incluindo António Costa, vão estar presentes. Os desastres climáticos foram a principal causa de deslocação de pessoas da última década. Por ano, mais de 20 milhões deixaram as próprias casas. Neste Opinião Pública, o consultor Pedro Martins Barata discute as metas e a vontade política na luta contra as alterações climáticas.