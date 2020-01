O Estado português deve tirar consequências da condenação do tribunal europeu?

O governo admite recorrer da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em relação à tragédia na praia do Meco.

O Estado português foi condenado a indemnizar as famílias dos estudantes que morreram há seis anos, por causa das falhas reveladas na investigação. O debate no Opinião Pública contou com a análise de Paulo Santos, advogado e ex-Inspetor da Polícia Judiciária, e de Joana Pereira Bastos, editora de Sociedade do jornal Expresso.