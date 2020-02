Portugal deve fazer um referendo à eutanásia?

Os projetos de lei de Bloco de Esquerda, PAN, PS, 'Os Verdes' e da Iniciativa Liberal têm aprovação quase certa. Todos propõem que a eutanásia só deve ser aplicada numa situação de sofrimento insuportável, provocado por uma doença incurável e fatal.

Um movimento de cidadãos está a recolher assinaturas para propôr à AR a realização de um referendo. A igreja católica portuguesa e outras confissões religiosas apoiam a iniciativa.

Os deputados Ricardo Baptista Leite, do PSD, e José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, debateram o tema no Opinião Pública.