Os serviços prestados nas urgências dos hospitais do SNS têm vindo a degradar-se?

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro abriu um inquérito à morte de um doente nas urgências do hospital de Lamego. O homem, com doença pulmonar crónica, esteve quase seis horas à espera. Na triagem recebeu a pulseira amarela, o que significa que teria de ser visto por um médico no prazo máximo de uma hora. A família acusa o hospital de negligência.

Partindo deste caso, no Opinião Pública ouvimos os testemunhos dos espectadores sobre os problemas do SNS. Em estúdio estiveram Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos e Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.