O que é preciso fazer para contrariar o racismo e a xenofobia no futebol?

A PGR abriu um inquérito ao caso e a PSP lembra que é crime o comportamento dos adeptos que insultaram o jogador do FCP.

O tema esteve em debate no Opinião Pública, que hoje se prolongou por quase 2 horas.

Além da opinião dos espectadores, ouvimos a reação de Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e de Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo. Escutamos também a posição de José Lima, coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, e de Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia.

Em estúdio estiveram José Carlos Freitas, comentador SIC, e Pedro Duro, advogado especialista em Direito Penal.