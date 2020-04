Concorda com as decisões do Governo sobre o ano letivo?

O programa Opinião Pública desta manhã vai discutir e analisar a forma como vai ser concluído o ano lectivo. Queremos saber se concorda com as decisões do governo? Como vai conseguir ficar com os filhos em casa até ao final do ano letivo?

A telescola é a melhor solução de ensino? Como vai organizar a sua vida e o seu trabalho perante esta situação?

Vamos tentar perceber as vantagens e desvantagens destas decisões. Participe através dos telefones 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 10h30 e as 12h00.