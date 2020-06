O que esperar da terceira fase de desconfinamento em Portugal?

No Opinião Pública desta manhã debatemos a terceira fase de desconfinamento em Portugal.

Queremos saber como avalia a forma como estão a ser retomadas as atividades em todo o país, como está a ser organizado o desconfinamento e a forma como os portugueses se estão a comportar nesta altura.

Com que expectativas encara esta fase que estamos a iniciar? Conhece e concorda com todas as regras? E também com as exceções, como na Grande Lisboa? Sente-se ou não confortável, por exemplo, em regressar a um centro comercial?

Veja abaixo o programa em direto. Participe através dos números de telefone 21 416 11 47 ou 21 416 11 48, entre as 11h00 e as 12h00.