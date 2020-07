Governador do BdP recebe mais do que congéneres de outros países?

À medida que Carlos Costa se aproxima do término do seu último mandato como governador do Banco de Portugal (BdP), estando Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, na calha para o substituir, multiplicam-se as publicações nas redes sociais em torno desse cargo, com especial incidência no respetivo salário e demais privilégios.

Desta vez alega-se que o governador do BdP aufere um salário superior ao dos congéneres dos EUA, União Europeia, Reino Unido e Alemanha.

