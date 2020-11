Covid-19. Rui Moreira considera que o país "está todo descontrolado"

Rui Rio considera que o país “está todo descontrolado” no que respeita à pandemia de covid-19, mas assume que a região Norte “merece especial atenção”.

“Nessa altura, a pandemia começou no interior do distrito do Porto e esta segunda vaga também começou a ter maior expressão no interior do distrito do Porto. Isto acontece porque é aqui que se concentram mais fábricas, indústrias e um conjunto de pessoas que não podem estar em teletrabalho”, conclui.