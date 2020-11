Covid-19. Presidente do Hospital de Penafiel diz que hospitais deviam ter mais autonomia de gestão

O Hospital de Penafiel é um dos mais pressionados com doentes covid, atualmente tem 209 internados, 16 dos quais em cuidados intensivos. Houve momentos em que foi necessário encaminhar doentes para outras unidades de saúde. O presidente do Hospital de Penafiel assume que a visita de ministra da Saúde, Marta Temido, coincidiu com essa altura.

Em entrevista ao Polígrafo SIC, diz que os hospitais deviam ter mais autonomia de gestão e lamenta não poder pagar mais aos profissionais de saúde. Carlos Alberto Silva garantiu que vai poder contratar mais de 70 profissionais, nenhum deles é médico.

Deixou ainda críticas à falta de disponibilidade dos privados em receber doentes covid.

O administrador hospitalar reconhece dificuldades nos serviços de saúde, mas acredita que a situação vai melhorar com as restrições em vigor no novo estado de emergência.