Covid-19. Um país a diferentes velocidades

A partir da meia-noite, o país entra num novo estado de emergência, que se divide em quatro níveis de risco.

Há 127 concelhos onde o risco de contágio é mais elevado e são esses que ficam sujeitos às maiores restrições. Entre elas, o recolher obrigatório a partir das 13h00 aos fins de semana e nos feriados.

O país já seguia a diferentes velocidades, mas a partir desta terça-feira, com o novo estado de emergência, as diferenças agravam-se entre os concelhos que estão menos limitados e aqueles onde as restrições endurecem.

"Os mapas que nós fazemos estratificam os níveis por risco. Quanto às medidas que são adotadas, não é forçoso que elas sejam específicas para cada nível uma vez que se pode considerar que a partir de um determinado número, numa determinada fase da epidemia, podem existir recomendações comuns", explicou a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.

Por exemplo, a proibição de circular entre concelhos entre as 23h00 de dia 27 até às 05h00 de 2 de dezembro e da noite de 4 de dezembro à manhã de dia 9. Existem algumas exceções, como as deslocações para o trabalho, para a escola ou por motivos de saúde, desde que devidamente justificadas.

Durante este período, que inclui dois feriados, nas vésperas há tolerância de ponto na função pública e as escolas estão encerradas. Para quem tem de ir ao local de trabalho, o uso da máscara é obrigatório.

Nos próximos 15 dias entram em vigor outras restrições, essas sim dividem-se por níveis de risco. Quatro cores distinguem os municípios consoante o risco de contágio. Onde o risco é elevado mantêm-se os horários de encerramento para o comércio e restauração e o recolher obrigatório durante a noite.

As mesmas regras aplicam-se aos concelhos com risco muito elevado e extremamente elevado. Mas nestes 127 municípios, há proibição de circulação também a partir das 13h00 aos fins de semana e nos feriados de 1 e 8 de dezembro. Nas vésperas dos feriados, o comércio tem de fechar às 15h00.

As exceções são, por exemplo, os postos de combustível, as farmácias e algumas mercearias.

