"Maioria de diálogo": PS chumbou 16 audições de nove ministros?

António Costa na noite em que ganhou as eleições com maioria absoluta afirmou que saberiam ser uma "maioria de diálogo". A palavra do líder, maioria de diálogo, foi repetida pelos socialistas, para criar a ideia de uma maioria diferente da única que o PS tinha alcançado com José Sócrates. Mas o governo tem praticado esse diálogo? Vamos ao caso concreto das normais audições parlamentares dos ministros. Confirma-se que o PS já chumbou 16 audições de nove ministros desde que conquistou a maioria?